Если бы выборы были сейчас: рейтинг политических партий в ноябре

Бюллетень (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Слуга народа продолжает лидировать в партийных рейтингах, сохраняя уровень поддержки, полученной на парламентских выборах 21 июля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в ноябре группой Рейтинг.

Партию президента Владимира Зеленского готовы поддержать почти 45% из тех, кто готов голосовать и определился с выбором. На втором месте - ОПЗЖ с 12,7%, на третьем - Европейская солидарность, которую готовы поддержать 9,6%. Батькивщина занимает четвертое место с 8,5%, на пятом - Голос, который поддерживают 4,4% определившихся с выбором избирателей. Остальные партии набирают меньше 3%.

Однозначно готово участвовать в выборах 60% опрошенных, еще 16% скорее готовы. Точно или скорее всего не придут голосовать 21% избирателей.

Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 украинцев старше 18 лет методом личного интервью. Ошибка репрезентативности не больше 2%.

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