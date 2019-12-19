Слуга народа "откусила" рейтинг у партий-конкурентов – опрос

По состоянию на середину декабря 2019 года лидером симпатий опрошенных украинцев по-прежнему является президентская партия Слуга народа. Об этом говорится в выводах к новому социологическому опросу группы Рейтинг.
Среди тех граждан, кто определился с симпатией и принял бы участие в выборах, если бы они прошли в середине декабря-2019, такие уровни поддержки партий:
47,8% - Слуга народа (рост 3% с прошлого опроса);
11,4% - Оппозиционная платформа/За життя (падение 1,3%);
9,0% - Европейская солидарность (падение 0,6%);
7,8% - Батькивщина (падение 0,7%);
4,4% - Голос (без изменений).
16% опрошенных взрослых украинцев не определились.
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А вот данные по партийному рейтингу за 20-24 ноября 2019-го.