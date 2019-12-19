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Слуга народа "откусила" рейтинг у партий-конкурентов – опрос

Слуга народа "откусила" рейтинг у партий-конкурентов – опрос - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
19.12.2019, 10:53

За прошлые две-три недели в худшую сторону не поменялся рейтинг только у партии Святослава Вакарчука, тогда как "слуги народа" получили рост

По состоянию на середину декабря 2019 года лидером симпатий опрошенных украинцев по-прежнему является президентская партия Слуга народа. Об этом говорится в выводах к новому социологическому опросу группы Рейтинг.

Среди тех граждан, кто определился с симпатией и принял бы участие в выборах, если бы они прошли в середине декабря-2019, такие уровни поддержки партий:

47,8% - Слуга народа (рост 3% с прошлого опроса);
11,4% - Оппозиционная платформа/За життя (падение 1,3%);
9,0% - Европейская солидарность (падение 0,6%);
7,8% - Батькивщина (падение 0,7%);
4,4% - Голос (без изменений).

16% опрошенных взрослых украинцев не определились.

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  • Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.

А вот данные по партийному рейтингу за 20-24 ноября 2019-го.

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Слуга народа группа рейтинг рейтинг партий
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