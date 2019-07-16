Рейтинг партий от КМИС отличается от данных других служб: опрос

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Если бы досрочные выборы проходили в период с 3 по 13 июля, в Раду прошли бы пять партий. Лидерство Слуги народа среди тех украинцев, кто определился с симпатиями и собирается голосовать, упрочилось, а партия Святослава Вакарчука по-прежнему, если судить по исследованию Киевского международного института социологии, не попадает в парламент.

В скобках ниже - результат предыдущего опроса от КМИС (с 25 июня по 7 июля):

52,3% (48,5%) - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

10,3% (14,1%)- Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

7,9% (9,2%) - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

5,8% (6,2%) - Батькивщина (Юлия Тимошенко);

5,1% (4,1%) - Сила и честь (Игорь Смешко).

Пока не проходят в Раду такие партии:

4,0% (4,4%) - Голос (Святослав Вакарчук);

3,0% (2,5%) - Оппозиционный блок;

2,5% (1,8%) - Гражданская позиция (Анатолий Гриценко);

2,4% (2,4%) - Радикальная партия Олега Ляшко;

1,5% (1,6%) - Свобода (Олег Тягнибок);

1,5% (1,6%) - Партия Шария;

1,3% (2,3%)- Украинская стратегия Гройсмана.

Все остальные политические силы набрали суммарно 2,4%.

21,8% респондентов еще не определились, каким партиям симпатизировать. Опрос группы Рейтинг за те же даты дает другую цифру - 13,7%.

Опрос проведен 3-13 июля 2019 года методом личного интервью среди 2004 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1,4-3,3%.

Опрос от группы Рейтинг за 6-10 июля дал такой результат: 47% - Слуга народа, 11,6% - ОПЗЖ, 8,2% - Евросолидарность, 6,6% - Голос, 6,4% - Батькивщина.

Опрос от центра Разумкова за 5-11 июля дает такое: 41,5% - Слуга народа, 12,5% - ОПЗЖ, 8,3% - Евросолидарность, 8,8% - Голос, 7,0% - Батькивщина.