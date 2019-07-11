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11.07.2019, 11:18

Партия Слуга народа за неделю стала популярнее: опрос Рейтинга

Партия Слуга народа за неделю стала популярнее: опрос Рейтинга - Фото
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Судя по данным свежего опроса, все основные конкуренты партии президента Владимира Зеленского в этот период потеряли в рейтинге

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 6 по 10 июля, в Раду прошли бы пять партий, причем президентская Слуга народа собрала бы до половины голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать.

Популярность политической силы президента Владимира Зеленского выросла с периода прошлого опроса от социологической группы Рейтинг.

 47% - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);
 11,6% - Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);
 8,2% - Европейская солидарность (Петр Порошенко);
 6,6% Голос (Святослав Вакарчук);
 6,4% - Батькивщина (Юлия Тимошенко).

Пока не проходят в Раду такие партии (имеют рейтинг ниже 5%):

 3,6% - Сила и честь (Игорь Смешко);

 3,2% - Оппозиционный блок.

Украинская стратегия Гройсмана набирает 2,8%, а Радикальная партия Олега Ляшко - 2,5%: их показатели не поменялись. Свобода имеет 2,1% симпатий, ее рейтинг снизился.

Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Динамика по месяцам:

Опрос по методу личного интервью проведен 6-10 июля 2019 года среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,2%. В исходных данных опроса не указано, кто заказчик исследования.

Опрос группы Рейтинг с 29 мая по 3 июня показал Слуге народа 48,2%. КМИС с 26 мая по 7 июня дает аналогичный показатель - 48,5%, а Социс 14-19 июня - 47,6%.

Читайте также: Две трети украинцев ждут, что Зеленский "закончит войну": опрос

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Теги: Слуга народа, рейтинг, голос, опрос, социология, Оппозиционная платформа, европейская солидарность
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