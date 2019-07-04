Слуга народа продолжает терять рейтинг: минус 6% за месяц

Перед съездом партии Слуга народа (фото - Андрей Гудзенко, LIGA.net)

Лидером электоральных симпатий украинцев на парламентских выборах остается партия Слуга народа, однако с начала июня ее рейтинг упал на 6%. Таковы результаты нового опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 29 июня - 3 июля.

Слуга народа - 42,3%

Оппозиционная платформа - За жизнь - 13,4%

Европейская солидарность - 8,3%

Голос - 7,2%

Батькивщина - 7,2%

Сила и честь - 3,8%,

Оппозиционный блок - 3,1%,

Украинская стратегия Гройсмана - 2,8%,

Гражданская позиция и Радикальная партия - по 2,4%,

ВО Свобода - 2,3%.

Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Согласно предыдущему опросу Рейтинга, проведенному с 20 по 24 июня, за Слугу народа готовы были проголосовать 45,3%, за Оппозиционную платформу - 12,1%, за Голос - 8,4%, за Европейскую солидарность - 7,2%, за Батькивщину -7%, за Силу и честь - 3,2%.

Опрос Рейтинга, проведенный с 29 мая по 3 июня, показал, что за Слугу народа готовы были проголосовать 48,2%, за Оппозиционную платформу - 10,7%, за Европейскую солидарность - 7,8%, за Батькивщину -6,9%, за Голос - 5,6%, за Силу и честь - 4,3%.