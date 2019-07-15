Слуга народа, Евросолидарность и Батькивщина теряют голоса: опрос

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если бы досрочные парламентские выборы проходили в период с 5 по 11 июля, в Раду прошли бы пять партий, причем Слуга народа собрала бы более 40% голосов тех украинцев, которые определились с симпатиями и собираются голосовать. Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова.

13,7% респондентов еще не определились, каким партиям симпатизировать.

В скобках - результат предыдущего опроса от центра Разумкова - 13-20 июня:

41,5% (42,7%) - Слуга народа (партия президента Владимира Зеленского);

12,5% (10,5%)- Оппозиционная платформа/За життя (Виктор Медведчук и Юрий Бойко);

8,3% (9,8%) - Европейская солидарность (Петр Порошенко);

8,8% (6,4%) - Голос (Святослав Вакарчук);

7,0% (10,2%) - Батькивщина (Юлия Тимошенко).

Пока не проходят в Раду такие партии:

4,6% (5,2%) - Сила и честь (Игорь Смешко);

3,8% - Оппозиционный блок;

2,0% - Украинская стратегия Гройсмана;

2,4% - Радикальная партия Олега Ляшко;

2,5% - Свобода.

Рейтинг остальных политических сил менее 2%.

Наибольшую поддержку Слуга народа имеет на юге - 40,1% всех опрошенных и в центре - 35,3%. ОПЗЖ больше всего поддерживают на востоке (20,5%) и на юге (16,1%), как и Оппоблок - соответственно 6,4% и 5,0%. За Голос чаще всего готовы голосовать жители запада (13,6%), а за Евросолидарность - запада (9,9%) и центра (7,0%).

Чем моложе опрошенные, тем чаще они готовы голосовать за Слугу народа (поддержка партии растет от 21% среди тех, кому 60 лет и более, до 45% среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

Опрос проведен 5-11 июля 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

Опрос от Рейтинга за 6-10 июля показал такой результат: 47% - Слуга народа, 11,6% - ОПЗЖ, 8,2% - Евросолидарность, 6,6% - Голос, 6,4% - Батькивщина.