Рейтинг Слуги народа - опрос

Лидерство партийных симпатий украинцев сохраняет за собой партия Слуга народа, о чем свидетельствуют результаты опроса от Киевского международного института социологии.
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За Слугу народа сейчас готовы проголосовать 32,6% опрошенных среди тех, кто собирается идти на выборы и определился с симпатиями.
Второе место поделили бы Оппозиционная платформа/За життя и Европейская солидарность (15,8 и 15,2% соответственно), а на третьем оказалась бы Батькивщина с 12% голосов. Остальные партии не смогли бы набрать более 4%.
При этом те, кто собирались поддержать на президентских выборах определенного кандидата, ожидаемо отметили, что готовы голосовать за партии, руководителями которых являются именно эти кандидаты.
Опрос проводился с 17 по 25 апреля среди 4024 украинцев от 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 1,7%.
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