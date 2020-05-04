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Рейтинг Слуги народа - опрос

Рейтинг Слуги народа - опрос - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
04.05.2020, 12:59

Если бы парламентские выборы прошли сейчас, больше всего место в Раде взяла бы президентская партия

Лидерство партийных симпатий украинцев сохраняет за собой партия Слуга народа, о чем свидетельствуют результаты опроса от Киевского международного института социологии.

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За Слугу народа сейчас готовы проголосовать 32,6% опрошенных среди тех, кто собирается идти на выборы и определился с симпатиями.

Второе место поделили бы Оппозиционная платформа/За життя и Европейская солидарность (15,8 и 15,2% соответственно), а на третьем оказалась бы Батькивщина с 12% голосов. Остальные партии не смогли бы набрать более 4%.

(kiis.com.ua)

При этом те, кто собирались поддержать на президентских выборах определенного кандидата, ожидаемо отметили, что готовы голосовать за партии, руководителями которых являются именно эти кандидаты.

(kiis.com.ua)

Опрос проводился с 17 по 25 апреля среди 4024 украинцев от 18 лет и старше при помощи телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 1,7%.

  • 4 февраля 2020 года по итогам январского опроса Слугу народа готовы были бы поддержать 42,2% избирателей.
  • 14 апреля сообщалось, что если бы парламентские выборы прошли сейчас, то Евросолидарность была бы сразу же за Слугой народа.

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Дарья Мостовая
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