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В феврале в Раду прошли бы только четыре партии - опрос КМИС

В феврале в Раду прошли бы только четыре партии - опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
25.02.2020, 11:54

Барьер для прохождения в Верховную Раду в феврале смогли бы преодолеть Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в феврале, в парламент прошли бы только четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - за жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Среди тех, кто определился с выбором и пришел бы голосовать, президентская партия получила бы 39,1% голосов - это на 4,1% меньше, чем результат СН на выборах в Раду в июле прошлого года (43,16%).

Три оппозиционные партии могли бы немного улучшить свой результат: на 2,5% выросла поддержка ОПЗЖ (15,6% в феврале против 13,05% на выборах), на 2,7% - поддержка Евросолидарности (10,8% против 8,1%), на 0,8% - поддержка Батькивщины (9% против 8,18%).

Партия Голос, на выборах получившая 5,82% голосов и прошедшая в Раду, в феврале шансов на попасть в парламент не имела бы: за нее готовы проголосовать только 0,9% опрошенных. Зато к 5% барьеру приблизились Сила и Честь (4,6% против 3,82% на выборах) и Радикальная партия (4,2% против 4,01% на выборах).

Фото: КМИС

Опрос проводился с 8 по 18 февраля, в нем приняли участие 2038 человек из 110 населенных пунктов Украины (кроме оккупированных территорий). Ошибка выборки не превышает 3,5% для показателей, близких к 50%, 2% для близких к 10%, 1,4% для близких к 5%.

  • Вчера Центр Разумкова опубликовал опрос об электоральных настроениях, в нем рейтинг Слуги народа снизился на 9% по сравнению с январем.

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Денис Юдин
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Слуга народа выборы Батькивщина кмис рейтинг партий европейская солидарность ОПЗЖ
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