Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Если бы выборы были сейчас. КМИС сравнил рейтинг Зеленского в 2019-м и нынешний

Если бы выборы были сейчас. КМИС сравнил рейтинг Зеленского в 2019-м и нынешний - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Atef Safadi/EPA)
25.02.2020, 11:58

Если бы выборы прошли в феврале-2020, президента Зеленского поддержали бы 44% избирателей (из тех, кто пришел бы проголосовать и определился, за кого)

Наибольшую поддержку среди политических лидеров в стране на середину февраля имеет Владимир Зеленский: если бы выборы президента прошли сейчас, за него отдали бы голоса 44,2% избирателей. Об этом пишет Киевский международный институт социологии, где сравнили нынешние рейтинги (тогдашних) кандидатов на должность президента с результатами первого тура выборов в 2019 году.

Таким образом, этот рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с кандидатом и готов голосовать, вырос на 14%.

Читайте также: Рейтинг недоверия Зеленскому с сентября вырос в три раза: центр Разумкова

Второе-третье места делят сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (плюс 1,4% по сравнению с 2019-м) и предшественник Зеленского на Банковой Петр Порошенко (минус 4,3%).

Социологи пишут, что для максимальной достоверности с результатами выборов нужно сравнивать "Рейтинг 2":

Вчера, 24 февраля, результаты аналогичного опроса показал центр Разумкова: 40% - Зеленский, 15% - Бойко, 13,5% - Порошенко, 10% - Юлия Тимошенко.

Опрос проведен 8-18 февраля 2020 года среди 2038 украинцев от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1,4-3,3%.
Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
опрос кмис социология выборы президента
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 