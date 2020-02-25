Если бы выборы были сейчас. КМИС сравнил рейтинг Зеленского в 2019-м и нынешний

Владимир Зеленский (Фото: Atef Safadi/EPA)

Наибольшую поддержку среди политических лидеров в стране на середину февраля имеет Владимир Зеленский: если бы выборы президента прошли сейчас, за него отдали бы голоса 44,2% избирателей. Об этом пишет Киевский международный институт социологии, где сравнили нынешние рейтинги (тогдашних) кандидатов на должность президента с результатами первого тура выборов в 2019 году.

Таким образом, этот рейтинг Зеленского среди тех, кто определился с кандидатом и готов голосовать, вырос на 14%.

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Второе-третье места делят сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко (плюс 1,4% по сравнению с 2019-м) и предшественник Зеленского на Банковой Петр Порошенко (минус 4,3%).

Социологи пишут, что для максимальной достоверности с результатами выборов нужно сравнивать "Рейтинг 2":

Вчера, 24 февраля, результаты аналогичного опроса показал центр Разумкова: 40% - Зеленский, 15% - Бойко, 13,5% - Порошенко, 10% - Юлия Тимошенко.

Опрос проведен 8-18 февраля 2020 года среди 2038 украинцев от 18 лет и старше в 110 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - 1,4-3,3%.