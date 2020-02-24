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Зеленский набрал бы 40%, если бы выборы были на днях – опрос Центра Разумкова

Зеленский набрал бы 40%, если бы выборы были на днях – опрос Центра Разумкова - Фото
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба президента)
24.02.2020, 15:05

Юрий Бойко - на втором после Зеленского месте. Третий – Петр Порошенко

Президента Владимира Зеленского поддержали бы 40% избирателей (из тех, кто участвовал бы и определился, за кого отдаст голос), если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время. Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

15% проголосовали бы за лидера Оппозиционной платформы – За життя Юрия Бойко, 13,5% - за пятого президента Петра Порошенко, 10% - за лидера ВО Батькивщина Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля по репрезентативной выборке среди 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,3%.

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Марк Сировой
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