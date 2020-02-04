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Доверие к Зеленскому снизилось на 8% - опрос Рейтинга

Доверие к Зеленскому снизилось на 8% - опрос Рейтинга - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
04.02.2020, 12:07

Президент единственный из политиков сохраняет положительный баланс доверия

59% украинцев доверяет президенту Владимиру Зеленскому, в декабре доверяли 67%.  Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в конце января.

Совсем не доверяют президенту 22%, еще 10% скорее не доверяют. В декабре Зеленскому не доверяли 26% опрошенных.

Зеленский - единственный политик из представленных в опросе, сохраняющий положительный баланс доверия и недоверия: 27%.

Спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% (в декабре - 28%), не доверяют - 44% (44%), лидеру партии ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 25% (23%), не доверяют - 55% (58%), лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку доверяют 22% (28%), не доверяют 62% (59%), премьер-министру Алексею Гончаруку доверяют 20% (22%), не доверяют 53% (44%).

Лидерами по недоверию среди избирателей стали пятый президент Петр Порошенко: ему не доверяют 77% опрошенных, доверяют 15% (в декабре - 81% и 14% соответственно); и глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко: ей не доверяют 73%, доверяют 20% (74% и 19% в декабре).

  • Опрос проведен 22-26 января 2020 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,0%.
  • В ноябре 2019 года Киевский международный институт социологии провел опрос, по которому к Зеленскому хорошо относились 52%.
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