Рейтинг недоверия Зеленскому с сентября вырос в три раза: опрос центра Разумкова

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Президенту Владимиру Зеленскому в феврале не доверял 41% украинцев (в прошлом сентябре таких было всего 13,5%; далее в скобках - данные за сентябрь-2019), Раде - 65% (25%), Кабинету министров - 64,5% (57%). Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Разумкова.

В то же время Зеленскому доверяет 51,5% (79%), Раде - 28% (57%), правительству - 28% (57%).

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Инфографика: Центр Разумкова

Среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается ВСУ - 69% опрошенных, спасателям - 65%, церкви - 62,5%, пограничникам - 60%, волонтерским организациям - 60 %, Нацгвардии - 60%, СМИ Украины - 52,5%, добробатам - 51%.

Недоверие чаще высказывается СМИ России - 82% опрошенных, государственному аппарату (чиновникам) - 77%, судебной системе в целом - 76%, коммерческим банкам - 71,5%, местным судам - 71%.

Политическим партиям не доверяет 70% украинцев, прокуратуре 68%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре - 66%, НАБУ - 65%, НАПК - 65 %, Верховному суду - 64%, Антикоррупционному суду - 64%, Конституционному суду - 60,5%, НБУ- 60%, профсоюзам - 51%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и временно оккупированных ОРДЛО. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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