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Социологи центра Разумкова: число недовольных курсом страны резко возросло

Социологи центра Разумкова: число недовольных курсом страны резко возросло - Фото
Фото: ЕРА
21.02.2020, 10:52

Лишь 25,4% опрошенных граждан считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении

53% опрошенных украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. В сентябре 2019 года такого мнения придерживались 17% респондентов, в декабре - 36%. Об этом говорят результаты исследования соцслужбы центр Разумкова с 13 по 17 февраля 2020-го. 

25,4% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. В сентябре прошлого года так считали 57% украинцев, а в декабре - 44%. 21,6% опрошенных не смогли ответить на вопрос. 

"Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - заявляют в центре Разумкова. 

  • Исследование проведено с 13 по 17 февраля 2020 года. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
  • 11 ноября 2019 года сообщалось, что украинцы теряют уверенность в правильном развитии страны.

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