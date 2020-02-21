Социологи центра Разумкова: число недовольных курсом страны резко возросло

53% опрошенных украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении. В сентябре 2019 года такого мнения придерживались 17% респондентов, в декабре - 36%. Об этом говорят результаты исследования соцслужбы центр Разумкова с 13 по 17 февраля 2020-го.
25,4% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении. В сентябре прошлого года так считали 57% украинцев, а в декабре - 44%. 21,6% опрошенных не смогли ответить на вопрос.
"Следовательно, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, существенно превысила долю тех, кто придерживается противоположной точки зрения", - заявляют в центре Разумкова.
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