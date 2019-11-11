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Украинцы верят в возможность преодоления проблем страны - опрос

Украинцы верят в возможность преодоления проблем страны - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
11.11.2019, 14:04

По данным социологического опроса, только 11,5% респондентов не верят в возможность преодоления Украиной существующих проблем

75,2% респондентов верят в возможность преодоления Украиной существующих проблем и трудностей. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного с 1 по 7 ноября 2019 года центром Разумкова.

28,9% опрошенных считает, что Украина способна побороть проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, а 46,3% менее оптимистично настроены, поскольку заявляют, что преодоления препятствий произойдет в более отдаленной перспективе.

11,5% и вовсе считают, что Украина неспособна побороть существующие проблемы и трудности. 13,2% опрошенных не смогли ответить на вопрос. 

Динамика, которую представил центр Разумкова, показывает, что, начиная с сентября, все больше респондентов меняют свое мнение в пользу того, что Украина преодолеет проблемы и трудности в более отдаленной перспективе, либо и вовсе не сможет этого сделать. Также растет число тех, кто затрудняется ответить. 

  • Были опрошены 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированного Донбасса. Выборка - репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Погрешность выборки - 2,3% с вероятностью 0,95. 

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