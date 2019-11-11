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Украинцы теряют уверенность в правильном развитии страны - опрос

Украинцы теряют уверенность в правильном развитии страны - опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.11.2019, 16:24

Половина украинцев не видит улучшений с начала 2019 года

С сентября доля украинцев, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилась почти на 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова в начале ноября.

Согласны с тем, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 37,5% опрошенных (в сентябре так считали 57%, а в октябре - 45%). Неправильным назвали направление событий в стране почти столько же - 35% опрошенных, это на 18% больше, чем в сентябре, и на 6%, чем в октябре.

Сравнивая нынешнюю ситуацию в Украине с началом 2019 года, почти половина - 48% - считают, что она не изменилась, 26% - что она ухудшилась, 15% - что улучшилась.

Сферы, в которых больше опрошенных видят улучшение, чем ухудшение - свобода слова, уровень демократии, обороноспособность и международный имидж. При этом существенно больше опрошенных считают, что в таких сферах, как цены и тарифы, охрана здоровья, социальная защита, уровень достатка семьи, оплата труда, уверенность в завтрашнем дне, стабильность, экономика, преступность, пенсии, образование, соблюдение законов чиновниками и положение русскоязычного населения ситуация ухудшилась.

Исследование проведено с 1 по 7 ноября, опрошено 2015 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

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