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04.02.2019, 12:48

Опрос: 73% украинцев считают, что страна движется не туда

Опрос: 73% украинцев считают, что страна движется не туда - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным опроса, 15% респондентов считают направление развития государства правильным

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73% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс.

Лишь 15% считают направление развития государства правильным, еще 12% ничего не смогли ответить на этот вопрос.

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"Больше пессимизма относительно развития состояния дел в стране высказывали жители юго-восточных областей и Донбасса, относительно меньше - Галичины. Лучше оценивают ситуацию избиратели Петра Порошенко. Зато среди сторонников других кандидатов преобладают негативные оценки", - отметили социологи.

Они уточнили, что в оценках направления развития на местном уровне также преобладает негатив. 

"64% опрошенных считают неправильным направление развития области (только 20% - правильным). 58% негативно оценивают состояние дел в населенном пункте, где проживают (28% - положительно)", - добавили они.

67% опрошенных граждан Украины считают, что больше всего стране не хватает мира.

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Теги: петр порошенко, рейтинг, опрос, страна, направление
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