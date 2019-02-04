Опрос: Украинцы сказали, чего больше всего не хватает стране

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

67% опрошенных считают, что мира больше всего не хватает Украине. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс.

Социологи отметили, что за последние полгода этот показатель вырос с 62 до 67%. 40% считают, что государству больше всего не хватает стабильности, еще 37% - порядка, 34% - достатка, 31% - развития, по 28-30% - единства и справедливости.

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"Вопрос мира является несколько более актуальным для запада, юга и Донбасса, стабильности - для столичного региона и юго-восточных областей, развития - для центра, севера, юга и востока, единства - для Галичины и Донбасса. Вопрос порядка, справедливости и достатка более или менее одинаково актуальны для респондентов практически во всех макрорегионах", - отмечается в сообщении.

По данным опроса, о девальвации гривны, полномасштабной войне с Россией, ухудшении здоровья нации, развале страны, росте преступности и вымирании населения, как об угрозах, говорят от 30% до 39% опрошенных.

Деградацию населения, безвластие, и экологические катастрофы считают актуальными угрозами сегодня около четверти опрошенных.

"О возможных массовых беспорядках, голоде, установлении диктатуры говорит каждый шестой-седьмой. Экономический упадок, как угрозу, чаще выбирали на юге и востоке, полномасштабную войну с Россией - в Галичине, на западе и в центре, инфляцию - в столичном регионе, центре, на севере и Донбассе", - уточнили социологи.

Опрос проведен в период с 19 по 30 января 2019 года включительно среди 10 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 1%.

11 декабдрня 2018 года решение о введении военного положения на 30 дней в отдельных областях Украины поддержали только треть опрошенных, не поддерживают - почти 60%.