Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Только у Зеленского положительный рейтинг доверия - опрос

Только у Зеленского положительный рейтинг доверия - опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
19.12.2019, 11:30

Лидером доверия избирателей остается президент, меньше всего доверяют Порошенко

Единственным политиком в Украине с положительным рейтингом доверия является президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре Группой Рейтинг.

Полностью или скорее доверяют Зеленскому 67% опрошенных, полностью или скорее не доверяют - 26%.

У других политиков рейтинг недоверия выше, чем рейтинг доверия: лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку доверяют 28%, не доверяют 59%; сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%, лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко доверяют 19%, не доверяют 74%.

Наименьшим доверием пользуется пятый президент Петр Порошенко - ему не доверяют 81% опрошенных, доверяют - 13%.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2%.

  • В ноябре положительный рейтинг доверия имели трое политиков, согласно опросу Центра Разумкова.
  • Сегодня опубликован рейтинг политических партий по опросу Группы Рейтинг.
Напишите нам
Владимир Зеленский Петр Порошенко рейтинг опрос юлия тимошенко Святослав Вакарчук доверие юрий бойко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 