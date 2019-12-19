Только у Зеленского положительный рейтинг доверия - опрос

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

Единственным политиком в Украине с положительным рейтингом доверия является президент Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в декабре Группой Рейтинг.

Полностью или скорее доверяют Зеленскому 67% опрошенных, полностью или скорее не доверяют - 26%.

У других политиков рейтинг недоверия выше, чем рейтинг доверия: лидеру партии Голос Святославу Вакарчуку доверяют 28%, не доверяют 59%; сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 23%, не доверяют 58%, лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко доверяют 19%, не доверяют 74%.

Наименьшим доверием пользуется пятый президент Петр Порошенко - ему не доверяют 81% опрошенных, доверяют - 13%.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2%.