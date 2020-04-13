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Рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве почти сравнялись - Рейтинг

Рейтинги Евросолидарности и Слуги народа в Киеве почти сравнялись - Рейтинг - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
13.04.2020, 10:57

За партию Зеленского Слуга народа готовы голосовать 22,3% киевлян, за партию Порошенко Европейская солидарность - 18,6%

На 10% по сравнению с декабрем прошлого года упал рейтинг партии Слуга народа в Киеве, почти на столько же вырос рейтинг Европейской солидарности. Об этом говорят данные опроса, проведенного Группой Рейтинг в начале апреля.

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На выборах мэра Киева и Киевсовета готовы проголосовать 86% опрошенных, не собираются участвовать в выборах 10%.

Слуга народа сохранила лидерство, но ее рейтинг значительно снизился: за нее готовы проголосовать 22,3% среди тех, кто собирается идти на выборы и определился с предпочтениями. В декабре 2019 года СН поддерживали 32,2% киевлян.

Заметно выросла поддержка партии Европейская солидарность. Если в декабре прошлого года ее поддерживали 8,9% киевлян, то сейчас она почти сравнялась с СН - за нее готовы голосовать 18,6% опрошенных.

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На третьем месте партия мэра Киева Виталия Кличко Удар, ее поддерживают 13,5%, это на 1,1% больше, чем в декабре прошлого года.

9,4% могла бы получить на выборах в Киевсовет Батькивщина, 7,2% - ОПЗЖ, 5,9% - Голос.

Рейтинг партий в Киеве, апрель (Фото - Рейтинг)

Опрос проводился 4-7 апреля по телефону на основе случайной выборки мобильных номеров. Аудитория - киевляне от 18 лет и старше, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

  • 18 декабря был опубликован опрос Рейтинга о выборах в Киевсовет.
  • Кличко остается безусловным лидером в рейтинге претендентов на должность мэра Киева.

Денис Юдин
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Слуга народа киевсовет выборы группа рейтинг рейтинг партий европейская солидарность
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