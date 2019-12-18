Кого поддержат киевляне на выборах в Киевсовет - опрос Рейтинга

Фото: пресс-служба Киевсовета

Партия Слуга народа набрала бы больше всех голосов на выборах в Киевсовет, если бы они прошли в ближайшее время. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

Среди тех, кто пришел бы на выборы и определился с предпочтениями, партия президента Владимира Зеленского получила бы 32,2% голосов. На втором месте - партия киевского мэра Виталия Кличко УДАР, за нее готовы проголосовать 12,4% опрошенных. За Евросолидарность отдали бы свои голоса 8,9%, за Голос - 6,9%, за Батькивщину - 6,4% опрошенных. ОПЗЖ может рассчитывать на 4,8% голосов, Свобода - на 4,6%.

Однозначно или скорее всего в выборах готовы принять участие 80% киевлян.

Опрос проводился 12-16 декабря, в нем участвовала 1000 киевлян возрастом от 18 лет, ошибка репрезентативности не более 3,1%.