Рейтинг политических партий в городах Украины: опрос

Подсчет голосов (фото - ЕРА)

Львов стал единственным областным центром, где Слуга народа уступила лидерство по электоральным симпатиям украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.

Если бы местные выборы проводились сейчас, за Слугу народа готовы были бы проголосовать от 18% опрошенных во Львове до 55% в Кропивницком, среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором. Только во Львове СН уступает другой партии, где 19% готовы проголосовать за Голос.

50% и больше партия президента может получить также в Херсоне (50%), Николаеве (50%), Чернигове (50%) и Днепре (54%). Ниже всего, кроме Львова, поддержка СН в Ивано-Франковске (25%), Полтаве (35%), Северодонецке (35%), Мариуполе (31%), Виннице (32%), Хмельницком (31%), Киеве (34%) и Тернополе (31%).

Европейская солидарность могла бы получить 14% во Львове, по 8% в Виннице и Киеве, 7% в Ровно.

Позиции Голоса, помимо Львова, сильны в Тернополе (11%). В Ивано-Франковске и Хмельницком на второе место после СН выходит Свобода - 19% и 10% соответственно. ОПЗЖ получает сравнительно много голосов в Одессе (13%), Николаеве (13%), Запорожье (10%), Харькове (15%), Северодонецке (20%) и Мариуполе (30%). В Виннице 15% готовы отдать свои голоса Украинской стратегии экс-премьера Владимира Гройсмана.

Опрос проводился с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе, от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование проводилось на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

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