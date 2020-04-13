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Если бы выборы в Киеве прошли в апреле, Кличко вчетверо обошел бы Притулу: опрос

Если бы выборы в Киеве прошли в апреле, Кличко вчетверо обошел бы Притулу: опрос - Фото
Виталий Кличко (фото - LIGA.net)
13.04.2020, 10:17

Опрос группы Рейтинг за начало апреля 2020 года показал, что сейчас у мэра Киева Виталия Кличко нет конкурентов на кресло городского головы

Если бы выборы мэра Киева прошли в первую неделю апреля 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы действующий градоначальник Виталий Кличко. Это следует из результатов исследования социологической группы Рейтинг.

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Кличко поддержали бы 38,7% киевлян с правом голоса, кто определился с симпатией и собирается принять участие в голосовании.

Далее идут:

9,1% - шоумен и член партии Голос Сергей Притула;
8,8% - экс-гендиректор 1+1, депутат от Слуги народа Александр Ткаченко;
8,2% - собственник клиники Eurolab, телеведущий Андрей Пальчевский;
6,4% - бывший мэр Киева Александр Омельченко;
5,2% - бывший глава Киевской горгосадминистрации, экс-регионал Александр Попов;
4,4% - бывший внефракционный нардеп Борислав Береза.

Около четверти опрошенных еще не определились с выбором.

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Моделирование второго тура выборов мэра показало: Кличко побеждает всех конкурентов. В паре с Ткаченко он ведет 47% против 18%, с Притулой - 48% против 20%, с Пальчевским - 49% против 19%.

Деятельностью мэра Кличко довольны 54% опрошенных, 32% недовольны, 14% затруднились ответить.

46% опрошенных горожан считают, что ситуация в Киеве во времена мэрства Кличко улучшилась, 32% – "не изменилась", 14% увидели ухудшение.

59% киевлян считают действия мэра Киева Кличко по коронавирусу эффективными, 26% - противоположного мнения.

Опрос по методу телефонного интервью с использованием компьютера проведен 4—7 апреля 2020 года среди 2000 киевлян от 18 лет и старше на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность - не более 2,2%.

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Евгений Пилипенко
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