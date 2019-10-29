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Кличко вдвое популярнее главного конкурента за кресло мэра: опрос

Кличко вдвое популярнее главного конкурента за кресло мэра: опрос - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
29.10.2019, 10:53

Среди всех респондентов 18,6% киевлян с правом голоса еще не определились, за кого голосовать на выборах городского головы

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября 2019 года, из всех жителей города с правом голоса, кто уже определился с симпатиями, за действующего руководителя Виталия Кличко проголосовал бы минимум каждый третий избиратель. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

Среди всех опрошенных такое распределение симпатий:

27,1% - Кличко
13,3% - Александр Ткаченко
 9,3% - Андрей Пальчевский
 6,4% - Александр Попов
 6% - Николай Томенко

Остальные набирают менее 5% симпатий киевлян.

Просто о сложном: Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?

Если же рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов), получается:

36,6% - Кличко
18% - Ткаченко
12,6% - Пальчевский
 8,6% - Попов
 8,1% - Томенко

  • Опрос проведен с 11 по 22 октября 2019 года среди 803 граждан от 18 лет и старше в Киеве. Метод - телефонное интервью с использованием компьютера. Погрешность - 1,6-3,5%.
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выборы мэра Киева опрос виталий кличко кмис александр ткаченко
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