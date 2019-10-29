Кличко вдвое популярнее главного конкурента за кресло мэра: опрос

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября 2019 года, из всех жителей города с правом голоса, кто уже определился с симпатиями, за действующего руководителя Виталия Кличко проголосовал бы минимум каждый третий избиратель. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.
Среди всех опрошенных такое распределение симпатий:
27,1% - Кличко
13,3% - Александр Ткаченко
9,3% - Андрей Пальчевский
6,4% - Александр Попов
6% - Николай Томенко
Остальные набирают менее 5% симпатий киевлян.
Просто о сложном: Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?
Если же рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов), получается:
36,6% - Кличко
18% - Ткаченко
12,6% - Пальчевский
8,6% - Попов
8,1% - Томенко