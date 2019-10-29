Кличко вдвое популярнее главного конкурента за кресло мэра: опрос

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября 2019 года, из всех жителей города с правом голоса, кто уже определился с симпатиями, за действующего руководителя Виталия Кличко проголосовал бы минимум каждый третий избиратель. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии.

Среди всех опрошенных такое распределение симпатий:

27,1% - Кличко

13,3% - Александр Ткаченко

9,3% - Андрей Пальчевский

6,4% - Александр Попов

6% - Николай Томенко

Остальные набирают менее 5% симпатий киевлян.

Просто о сложном: Кличко выбрали киевляне. Законно ли снимать его с главы КГГА?

Если же рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (эти показатели ближе всего к возможным результатам выборов), получается:

36,6% - Кличко

18% - Ткаченко

12,6% - Пальчевский

8,6% - Попов

8,1% - Томенко