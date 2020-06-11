Рейтинг Слуги народа упал на 4,6% по сравнению с апрелем - опрос КМИС

День выборов (фото - ЕРА)

Рейтинг партии Слуга народа продолжает снижаться, но она остается лидером предпочтений избирателей. Об этом говорят данные опроса, проведенного в конце мая - начале июня Киевским международным институтом социологии.

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За Слугу народа готовы голосовать 28% избирателей, определившихся с выбором. На втором месте - ОПЗЖ, которую поддерживают 17,7% опрошенных, на третьем - Европейская солидарность, 16,2%.

Также в Верховную Раду, если бы выборы были в ближайшее время, прошла бы партия Батькивщина - ее поддерживают 8% избирателей.

На грани преодоления 5% барьера находятся Сила и честь, а также Партия Шария - они получили по 4,7%, Радикальная партия Олега Ляшко - 4,5%.

Рейтинг Слуги народа упал по сравнению с апрелем на 4,6%, рейтинги ОПЗЖ и Евросолидарности выросли на 1,9% и 1% соответственно.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня методом телефонного интервью, были опрошены 4000 человек возрастом от 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не более 1,7%.

18 мая по опросу группы Рейтинг Слуга народа получала 34% голосов.

19 мая по опросу КМИС за Слугу народа готовы были проголосовать 31,2% избирателей.