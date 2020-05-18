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Шансы пройти на выборах в Верховную Раду есть у четырех партий - опрос Рейтинга

Шансы пройти на выборах в Верховную Раду есть у четырех партий - опрос Рейтинга - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
18.05.2020, 11:23

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы только Слуга народа, ОПЗЖ, Европейская солидарность и Батькивщина

Электоральное лидерство среди политических партий сохраняет Слуга народа, но ее рейтинг снижается. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае социологической группой Рейтинг.

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Если бы выборы в Раду прошли в ближайшее время, среди тех, кто готов пойти голосовать и определился с симпатиями, голоса распределились бы так:

Слуга народа - 34% (в апреле - 38,1);

ОПЗЖ - 15,1% (14,1%);

Европейская солидарность - 14% (15,4%);

Батькивщина - 7,8% (9,1%);

Остальные партии не преодолели бы проходной барьер в 5%.

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Слуга народа пользуется наибольшей поддержкой на юге Украины и в центре, Евросолидарность - на западе и в центре, ОПЗЖ - на востоке и юге.

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных РФ территорий, по методу телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность не выше 1,8%.

Денис Юдин
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Слуга народа выборы Батькивщина рейтинг партий европейская солидарность ОПЗЖ
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