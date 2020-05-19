Если бы выборы были сегодня, в Раду прошли бы четыре партии – опрос КМИС

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в середине мая, в парламент прошли бы четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Среди тех, кто определился с выбором и пришел бы голосовать, президентская партия получила бы 31,2% голосов - это на 1,4% меньше, чем по результатам опроса 17-25 апреля (32,6%).

За ОПЗЖ проголосовали бы 17,4% избирателей – на 1,6% больше, чем в апреле (15,8%). Поддержка партий ЕС (14,8%) и Батькивщины (8,9%) снизилась, по сравнению с опросом месяц назад – тогда у ЕС могло бы быть 15,2%, а у Батькивщины 12%.

На пятом и шестом месте располагаются партия Шария – 3,9% (3,6% в апреле) и партия Голос – 3,6% (3,5% в апреле).

Опрос, в ходе которого было проведено 2000 интервью, проходил с 14 по 17 мая. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Следует отметить, что динамика первых трех партий остается в пределах погрешности.

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