Выборы мэра в Киеве. Кличко в лидерах, Ляшко на третьем месте - опрос
По данным опроса, Виталий Кличко лидирует в борьбе за кресло мэра столицы, на втором месте - Андрей Пальчевский, третьем - Виктор Ляшко
Если бы в ближайшее время проходили выборы мэра Киева, то наибольшую поддержку избирателей на них получил бы действующий градоначальник столицы Виталий Кличко – за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 44% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.
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На втором месте по уровню электоральной поддержки - владелец клиники Eurolab, телеведущий Андрей Пальчевский (соответственно 9% и 11%), на третьем - главный санврач Виктор Ляшко (соответственно 8% и 6%).
Данные опроса Центра Разумкова. Нажмите для увеличения
Местные выборы пройдут 25 октября 2020 года.
Пальчевский ранее поддержал Владимира Зеленского на выборах президента.
Опрос проводился с 20 июня по 2 июля 2020 в Киеве среди 2025 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.
- Если бы выборы мэра Киева прошли в первую неделю апреля 2020 года, на них с большим отрывом от конкурентов победил бы, по опросу группы Рейтинг, Кличко - 38,7%, 9,1% поддержки было у шоумена и члена партии Голос Сергея Притулы; 8,2% - у Пальчевского.
- 30 мая Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность городского головы столицы.
- Главный санврач Виктор Ляшко, которого в СМИ также называют одним из возможных кандидатов в мэры Киева, назвал эту идею "интересной", но о решении участвовать в электоральной гонке не заявлял.
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