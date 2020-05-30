Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева - Радио НВ

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность городского головы столицы. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.
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Кличко уточнил, что планирует официально заявить об участии в местных выборах в сроки, которые определены украинским законодательством.
"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - отметил Кличко.
По его словам, партия УДАР может пойти на местные выборы под новым брендом.
"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда УДАР. В ближайшие времена мы уже определимся и презентуем избирателям программу, ключевые принципы", - сказал Кличко.