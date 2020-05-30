Кличко заявил, что снова будет баллотироваться в мэры Киева - Радио НВ

Кличко Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность городского головы столицы. Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

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Кличко уточнил, что планирует официально заявить об участии в местных выборах в сроки, которые определены украинским законодательством.

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - отметил Кличко.

По его словам, партия УДАР может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда УДАР. В ближайшие времена мы уже определимся и презентуем избирателям программу, ключевые принципы", - сказал Кличко.

В апрельском рейтинге кандидатов в мэры Киева с большим отрывом побеждал действующий мэр Виталий Кличко.

21 мая возможным кандидатом на кресло мэра столицы от партии Голос назвали телеведущего Сергея Притулу.

назвал и нтересным предложением назвал вопрос о выдвижении в мэры Киева. 28 мая главный санврач Виктор Ляшко