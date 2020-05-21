Притулу могут выдвинуть на мэра Киева: это обсуждают в партии Голос

Сергей Притула (фото — его страница в Facebook)

Телеведущий и военный волонтер Сергей Притула может баллотироваться в мэры Киева от партии Голос. Об этом РБК-Украина заявила глава политической силы Кира Рудик.

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"От Голоса кандидат или кандидатка точно будет... Будет ли это Притула? Возможно", - сказала она.

Апрельский опрос группы Рейтинг показал, что Притула имеет наивысший после действующего мэра Виталия Кличко рейтинг: его поддержали бы на выборах в мэрское кресло 9,1% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Показатель Кличко вчетверо выше – 38,7%.

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Сам автор юмористических шоу, который входит в политсовет партии, ранее заявил, что не считает для себя участие в выборах мэра Киева приоритетной задачей на ближайшее время.