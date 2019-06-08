Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что пойдет на парламеhttps://news.liga.net/politics/news/vakarchuk-o-kandidatah-ot-golosa-nash-spisok-vas-udivitнтские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука Голос. Об этом Притула заявил в видеообращении, опубликовав его в Facebook.

"Я баллотируюсь в парламент по спискам партии Голос. Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал он, подчеркнув, что он "не свадебный генерал".

Притула пояснил, если бы ему нравилось все, что происходит в украинской политике, "а сейчас – тем более", он бы этого не делал. "Выходить из собственной зоны комфорта – не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям", - добавил он.

Говоря о партии Голос, Притула отметил, что там "нашлось место для волонтеров, общественных деятелей, для добровольцев и кадровых офицеров".

"С этой командой я уверен, то, как я вижу, как должна развиваться страна, можно реализовать", - добавил телеведущий.

Притула также рассказал, что Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии, однако он попросил поставить его на 30 место. Таким образом, чтобы Притула прошел в парламент, партия Голос на выборах должна набрать чуть больше 10% голосов.

Партия Голос в Facebook опубликовала фото Вакарчука и Притулы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 июня, состоится съезд партии Голос. Вакарчук заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят.