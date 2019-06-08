Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Телеведущий пойдет на выборы по спискам партии Голос. "Я не свадебный генерал", - подчеркнул Притула

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула заявил, что пойдет на парламеhttps://news.liga.net/politics/news/vakarchuk-o-kandidatah-ot-golosa-nash-spisok-vas-udivitнтские выборы в списке партии музыканта Святослава Вакарчука Голос. Об этом Притула заявил в видеообращении, опубликовав его в Facebook.

"Я баллотируюсь в парламент по спискам партии Голос. Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал он, подчеркнув, что он "не свадебный генерал".

Притула пояснил, если бы ему нравилось все, что происходит в украинской политике, "а сейчас – тем более", он бы этого не делал. "Выходить из собственной зоны комфорта – не очень приятно, но я хотел бы быть полезным этой стране и ее людям", - добавил он.

Говоря о партии Голос, Притула отметил, что там "нашлось место для волонтеров, общественных деятелей, для добровольцев и кадровых офицеров".

"С этой командой я уверен, то, как я вижу, как должна развиваться страна, можно реализовать", - добавил телеведущий.

Притула также рассказал, что Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии, однако он попросил поставить его на 30 место. Таким образом, чтобы Притула прошел в парламент, партия Голос на выборах должна набрать чуть больше 10% голосов.

Партия Голос в Facebook опубликовала фото Вакарчука и Притулы.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 июня, состоится съезд партии Голос. Вакарчук заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук, сергей притула
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео
Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео
Битва Гражданской войны США: видео масштабной реконструкции
Битва Гражданской войны США: видео масштабной реконструкции
Воины 30-й ОМБР уничтожили БМП и КамАЗ с оружием боевиков: видео
Воины 30-й ОМБР уничтожили БМП и КамАЗ с оружием боевиков: видео
ТЭК Банкротства и коллапс. НКРЭКУ просит доработать ПСО на рынке э/э
Делили три товарища: Гайдук, Тарута и Мкртчан судятся за миллиард
Экономика Делили три товарища: Гайдук, Тарута и Мкртчан судятся за миллиард
Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото
Недвижимость Схемы показали активы Коломойского и Боголюбова в США: фото
Популярное
фото/видео
Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео
Сергей Притула пойдет на выборы вместе с Вакарчуком: видео
Битва Гражданской войны США: видео масштабной реконструкции
Битва Гражданской войны США: видео масштабной реконструкции 10:01
Воины 30-й ОМБР уничтожили БМП и КамАЗ с оружием боевиков: видео
Воины 30-й ОМБР уничтожили БМП и КамАЗ с оружием боевиков: видео 07.06.19, 21:19
Зеленский обратился к Верховной Раде с благодарностью: видео
Зеленский обратился к Верховной Раде с благодарностью: видео 07.06.19, 20:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 