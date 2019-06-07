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07.06.2019, 22:31

Вакарчук о кандидатах от Голоса: Наш список вас удивит

Вакарчук о кандидатах от Голоса: Наш список вас удивит - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии будет первым номером в списке

Лидер Голоса Святослав Вакарчук заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят. Об этом Вакарчук сказал в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос, каким номером в списке он идет, Вакарчук ответил: "Первым. Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены. Это как раз сейчас происходит. Я буду первым номером в списке".

Лидер Голоса добавил, что кандидаты от его партии будут представлены в большинстве мажоритарных округов, но не на всех - потому что не удастся за столь короткое время найти так много достойных людей.

"Наш список вас удивит. В хорошем смысле. Старых лиц там не будет", - сказал Вакарчук. В субботу, 8 июня, партия Голос проведет свой съезд. Съезд состоится в Киеве на Старокиевской горе.

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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