Вакарчук о кандидатах от Голоса: Наш список вас удивит

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Голоса Святослав Вакарчук заявил, что он будет в партийном списке кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, и пообещал, что другие его участники всех удивят. Об этом Вакарчук сказал в интервью Интерфакс-Украина.

На вопрос, каким номером в списке он идет, Вакарчук ответил: "Первым. Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены. Это как раз сейчас происходит. Я буду первым номером в списке".

Лидер Голоса добавил, что кандидаты от его партии будут представлены в большинстве мажоритарных округов, но не на всех - потому что не удастся за столь короткое время найти так много достойных людей.

"Наш список вас удивит. В хорошем смысле. Старых лиц там не будет", - сказал Вакарчук. В субботу, 8 июня, партия Голос проведет свой съезд. Съезд состоится в Киеве на Старокиевской горе.