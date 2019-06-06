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06.06.2019, 15:09

Вакарчук анонсировал съезд партии Голос

Вакарчук анонсировал съезд партии Голос - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Съезд пройдет на Старокиевской горе в субботу

В субботу, 8 июня, партия Голос Святослава Вакарчука проведет съезд политической силы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии.

Съезд пройдет в Киеве на Старокиевской горе.

"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки", - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно опубликованному расписанию, в 18:30 начнется рабочая часть съезда; в 19:30 будет общение с прессой; в 20:00 будет "презентация команды, драйв и рок-н-рол".

Как ранее сообщалосьпартия Слуга народа проведет свой съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатных округах, в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве.

Съезд начнется в субботу, 8 июня, в 12:00.

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Теги: голос, Святослав Вакарчук, съезд
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