Вакарчук анонсировал съезд партии Голос

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В субботу, 8 июня, партия Голос Святослава Вакарчука проведет съезд политической силы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба партии.

Съезд пройдет в Киеве на Старокиевской горе.

"Будет много энергии, общения и твоей любимой музыки", - сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно опубликованному расписанию, в 18:30 начнется рабочая часть съезда; в 19:30 будет общение с прессой; в 20:00 будет "презентация команды, драйв и рок-н-рол".

Как ранее сообщалось, партия Слуга народа проведет свой съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатных округах, в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве.

Съезд начнется в субботу, 8 июня, в 12:00.