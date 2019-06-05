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05.06.2019, 20:44

Слуга народа проведет свой съезд в ботсаду им. Гришко

Слуга народа проведет свой съезд в ботсаду им. Гришко - Фото
Слуга народа

После окончания съезда представители партии проведут пресс-конференцию

Партия Слуга народа проведет свой съезд, на котором будет обнародован и утвержден список кандидатов от партии в общемандатном и одномандатных округах, в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

Съезд начнется в субботу, 8 июня, в 12:00.

После окончания съезда представители партии проведут пресс-конференцию.

29 мая партия Слуга народа запустила официальный сайт, на котором объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, выборы
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