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27.05.2019, 14:28

На велосипеде и с булавой: партия Слуга народа сменила логотип

На велосипеде и с булавой: партия Слуга народа сменила логотип - Фото
Владимир Зеленский и Михаил Федоров (фото - president.gov.ua)

Говорят, что просто добавили еще один элемент

Партия Слуга народа, которую возглавил советник избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, сменила логотип. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель диджитал-направления партии Михаил Федоров, передает корреспондент LIGA.net.

"Это часть стиля, который у нас был. Мы его немного усовершенствовали и добавили еще один элемент в виде булавы. Логотип придерживается линии, что каждый представитель власти – это, в первую очередь, слуга народа", - сказал Федоров.

В апреле 2019 г в одном из интервью журналисты спросили Зеленского, почему он не передвигается на велосипеде по Киеву, как это делает его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько.

Тогда кандидат в президенты заявил, что такой вид транспорта небезопасен и может угрожать его жизни.

"Я могу ездить на велосипеде. Вы хотите, чтобы меня грохнули?" — сказал Зеленский.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, логотип, Михаил Федоров
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