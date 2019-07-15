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15.07.2019, 08:25

Притула рассказал об отношениях с Зеленским

Притула рассказал об отношениях с Зеленским - Фото
Сергей Притула

Кандидат в народные депутаты, телеведущий отметил, что "с Зеленским общался изредка в те времена, когда он был артистом"

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула, который идет в Верховную Раду от партии Голос, заявил, что знает президента Владимира Зеленского с 2001 года. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, какой Зеленский в жизни, если закрыть глаза на медийный образ, Притула сказал: "Я не готов рассказывать, который Зеленский как человек, потому что мы пересекались в 90% случаев по рабочим вопросам. В начале нулевых я активно занимался организацией концертов в Тернополе и частично по западной Украине. Я был тем человеком, который делал первые концерты "95 квартала" в Тернополе, затем помогал им с туром по западной Украине".

Притула уточнил, что с Зеленским он общался изредка в те времена, когда президент "был артистом, выводил "95 квартал" на высшие ступени популярности".

Говоря о том, какое впечатление на него производил именно Зеленский, Притула сказал: "Он пахал, как лошадь. По-русски "на износ". Он делал все возможное для того, чтобы его коллектив оказался в топе украинского шоу-бизнеса и не только украинского. Как лидер коллектива он откровенно вызывал у меня большое восхищение и такое же вызвал как бизнесмен. Потому, что Зеленский создал успешный юмористический продакшн центрально-восточной Европы. Это очевидно. Я не беру во внимание Comedy club production в Москве, так как не совсем считаю Россию Европой".

Он добавил, что "ни в Польше, ни в Чехии, ни в Словакии - нигде нет такого мощного продакшна в духе, который бы сразу закрывал несколько направлений".

"Съемки полнометражных фильмов, ситкомов, мультики, пачка топовых телевизионных проектов, форматы которых продают в десятки стран. То есть это действительно огромная машина, за которой стоит настойчивость Зеленского. Насколько эта настойчивость Зеленского будет находить отражение в его работе как политического деятеля, как гаранта Конституции - об этом рассуждать не берусь, так как некоего общественного деятеля и политика Зеленского я не знал так же, как и 100% населения этой страны", - отметил Притула.

8 июня Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке под номером 30 партии музыканта Святослава Вакарчука Голос

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Теги: Владимир Зеленский, голос, сергей притула
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