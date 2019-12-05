Зеленский наградил орденом Сергея Притулу

Сергей Притула (скриншот из видео канала ICTV)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами волонтеров по случаю Международного дня волонтера. Указ опубликован на сайте ОП.

Волонтеры награждены "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Всего награды получили 25 волонтеров. Они удостоены орденов "За заслуги" III степени, "За мужество" III степени, княгини Ольги III степени, медалей "За спасенную жизнь", "3а труд и доблесть".

Волонтер Виталий Дейнега награжден отличием президента Украины - Крестом Ивана Мазепы.

Среди отмеченных президентом волонтеров – шоумен Сергей Притула.

26 ноября Госбюро расследований направило в Генпрокуратуру проект подозрения нардепу Евросолидарности Софии Фединой и волонтеру Елене Беленькой, известной как Маруся Зверобой. Следствие считает, что 26 октября в стриме они "высказывали угрозы убийством" президенту.