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Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение, можем поговорить

Виктор Ляшко о выдвижении в мэры Киева: Интересное предложение, можем поговорить - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
28.05.2020, 09:58

Главный санврач Виктор Ляшко не исключил, что будет баллотироваться на должность мэра Киева

Интересным предложением назвал вопрос о выдвижении в мэры Киева главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала Zik.

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Отвечая на вопрос, не собирается ли он идти в политику, Ляшко подчеркнул, что он уже политик, поскольку является заместителем министра здравоохранения.

На прямой вопрос, будет ли он баллотироваться в мэры Киева, Ляшко ответил: "Интересное предложение, можем посмотреть, подискутировать, поговорить..."

При этом о возможных планах занять кресло главы МОЗ Ляшко ответил, что его называли кандидатом и после отставки Зоряны Скалецкой, и после отставки Ильи Емца. "Такая же ситуация будет, а может и не будет, после Максима Степанова (действующего министра - ред.). Вопрос в том, что каждый трактует это так, как считает нужным", – заявил он.

Денис Юдин
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Виктор Ляшко мэр киева
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