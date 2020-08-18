Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото

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Полицейские Крыма объявили подозрение боевику Виктору Аносову, принимавшему участие в оккупации Крыма и войне против Украины на Донбассе

Следователи Нацполиции в Крыму сообщили о подозрении в создании и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях боевику Виктору Аносову, который принимал участие в оккупации Россией Крыма и воевал против Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным Нацполиции, Аносов в 2014 году принимал участие в силовом разгоне проукраински настроенных граждан во время митинга в Симферополе, а также в захвате здания Верховной Рады Крыма. Тогда в следствие силового штурма митингующих погибли двое человек.

55-летний мужчина в прошлом являлся сотрудником КГБ СССР, заявляют в полиции. После оккупации Крыма Аносов воевал на стороне боевиков в Донецкой области и был награжден медалями и орденами оккупационной власти Крыма и террористов.

По данным Радио Свобода, Виктор Аносов являлся членом "отряда смерти", который был создан россиянином и одним из первых главарей российско-террористических войск Игорем (Стрелковым) Гиркиным и осуществлял внесудебные казни украинцев на войне в 2014 году. Аносов был руководителем "военной полиции" Гиркина, а также главой "военного трибунала", принимавшего решения о смертных казнях.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 16 июня Гиркину объявили подозрение в похищениях, пытках и казнях украинцев.
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Теги: война на Донбассе, Нацполиция, игорь гиркин, виктор аносов, отряд смерти
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