Главе "военной полиции" Гиркина сообщили о подозрении - видео и фото

Следователи Нацполиции в Крыму сообщили о подозрении в создании и участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях боевику Виктору Аносову, который принимал участие в оккупации Россией Крыма и воевал против Украины на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным Нацполиции, Аносов в 2014 году принимал участие в силовом разгоне проукраински настроенных граждан во время митинга в Симферополе, а также в захвате здания Верховной Рады Крыма. Тогда в следствие силового штурма митингующих погибли двое человек.

55-летний мужчина в прошлом являлся сотрудником КГБ СССР, заявляют в полиции. После оккупации Крыма Аносов воевал на стороне боевиков в Донецкой области и был награжден медалями и орденами оккупационной власти Крыма и террористов.

По данным Радио Свобода, Виктор Аносов являлся членом "отряда смерти", который был создан россиянином и одним из первых главарей российско-террористических войск Игорем (Стрелковым) Гиркиным и осуществлял внесудебные казни украинцев на войне в 2014 году. Аносов был руководителем "военной полиции" Гиркина, а также главой "военного трибунала", принимавшего решения о смертных казнях.