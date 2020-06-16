Гиркину объявили подозрение в похищениях, пытках и казнях украинцев

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны Игорю Гиркину - россиянину, одному из первых главарей российско-террористических войск, которого в оккупации называли "министром обороны ДНР". Об этом пишет пресс-служба ОГП.
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Следствие установило, что 17–19 апреля 2014 года он вместе с подчиненными ему боевиками организовал поиски и похищения в Донецкой области патриотов. Далее похищенных бросали "на подвал" в захваченном Славянск, пытали, избивали, резали ножом и применяли другие насильственные действия "с целью мести за проукраинскую позицию".
Гиркин объявлен в розыск. Его разрешено задержать и доставить в суд для ареста. К военным преступлениям и преступлениям против человечества и Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года срок давности не применяется.
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ОГП не называет имени фигуранта, однако в тот период "министром обороны" у террористов был только один россиянин - Гиркин.
В период с 10 апреля по 7 мая 2014 года (до ареста в Мариуполе) у подконтрольных РФ бандформирований в Донецке "первым министром обороны" был Игорь Хакимзянов - уроженец Макеевки, который "прославился" тем, как попал на "допрос" к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.
С 15 мая по 14 августа 2014 года российским "министром обороны" у оккупантов был Игорь Гиркин (Стрелков).
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