Гиркину объявили подозрение в похищениях, пытках и казнях украинцев

Боевики ДНР (фото — соцсети)

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в нарушении законов и обычаев войны Игорю Гиркину - россиянину, одному из первых главарей российско-террористических войск, которого в оккупации называли "министром обороны ДНР". Об этом пишет пресс-служба ОГП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие установило, что 17–19 апреля 2014 года он вместе с подчиненными ему боевиками организовал поиски и похищения в Донецкой области патриотов. Далее похищенных бросали "на подвал" в захваченном Славянск, пытали, избивали, резали ножом и применяли другие насильственные действия "с целью мести за проукраинскую позицию".

Гиркин объявлен в розыск. Его разрешено задержать и доставить в суд для ареста. К военным преступлениям и преступлениям против человечества и Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года срок давности не применяется.

Смотрите видео: "Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале

ОГП не называет имени фигуранта, однако в тот период "министром обороны" у террористов был только один россиянин - Гиркин.

В период с 10 апреля по 7 мая 2014 года (до ареста в Мариуполе) у подконтрольных РФ бандформирований в Донецке "первым министром обороны" был Игорь Хакимзянов - уроженец Макеевки, который "прославился" тем, как попал на "допрос" к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко.

С 15 мая по 14 августа 2014 года российским "министром обороны" у оккупантов был Игорь Гиркин (Стрелков).

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

18 мая 2020 года вышло интервью владельца сайта Гордон с Гиркиным.

вышло Первые дела против него открыты еще в 2014-м.

За вчерашний день, 15 июня, в зоне ООС ранены и травмированы четверо военных.

Читайте также: Интервью Гордон-Гиркин: 20 000 дизлайков и признания в убийствах украинцев