Зеленский назначил Фокина первым замглавы украинской делегации в ТКГ

Президент сегодня подписал указ о назначении Витольда Фокина

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Соответствующий указ № 327/2020 Зеленский подписал 18 августа 2020 года.

"Владимир Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию)", - отмечается в сообщении.

СПРАВКА. Витольд Фокин (25.10.1932) был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту . Витольд Фокин (25.10.1932) был главой правительства в первые годы правления президента Леонида Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины. В ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины (сменил на посту Виталия Масола ). 30 сентября 1992-го подал в отставку. Следующим премьер-министром Украины стал Леонид Кучма

3 августа глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину .

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Арина Толина

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