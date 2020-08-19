Сдавшийся снайпер оккупантов сообщил о заградотрядах в ОРДЛО – видео

У гибридных войск России на Донбассе есть "заградительные отряды", которые следят за тем, чтобы боевики не сбегали с передовых позиций ни домой, ни к противнику. Об этом рассказал сдавшийся властям Украины снайпер оккупантов - некто Игорь Алексеевич (фамилия неразборчиво) из Луганска, 13.07.1993 года рождения.

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16-18 июня 2014 года он "пошел на службу" в 15-й отдельный спецбатальон "СССР Брянка" ("в/ч Л-15262") российско-террористических войск, прошел обучение под Ростовом в РФ. По его словам, их тренировали специалисты по снайперскому делу - "иногда по трое, иногда пятеро". После обучения его определили на КПП между поселками Михайловка и Марьевка под Первомайском, а затем "отправили блиндажи строить и копать".

Мужчина рассказал, что на руки он получал с 2018 года ежемесячно 15 000 рублей, под Новый год - двойную зарплату. Командование было из россиян, говорит задержанный, а личный состав в основном - из местных коллаборационистов.

Он уточнил, что замполиты иногда собирают боевиков и "крутят фильмы про немецко-фашистских захватчиков", говоря, что это якобы реалии современной Украины.

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Террорист рассказал, что его и других "хотели отправить в заградотряд: мол, кто из наших будет идти сдаваться или убегать домой, давали приказ расстреливать". После этого они с подельником решили сдаться правоохранителям Украины по соответствующей программе СБУ.

"Мы пошли в район Золотого-5, разделились: я пошел на Золотое, он пошел севернее. Его застрелил наш же снайпер из заградотряда. Мне повезло, я дошел до блокпоста", - сказал задержанный в футболке с надписью "Nekrodeath".

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

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