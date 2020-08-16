"Не выдержал издевательств главарей". На Донбассе снайпер боевиков сдался ВСУ
У задержанного обнаружили "военный билет" террористической организации ЛНР, немного российских рублей и обезболивающее
Сегодня, 16 августа, на Донбассе в районе проведения боевых действий военнослужащие объединенных сил задержали снайпера террористической организации ЛНР. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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Как отмечается, был задержан стрелок-снайпер, у которого обнаружили "военный билет" террористической организации ЛНР, небольшую сумму денег в российской валюте и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия.
По информации штаба ООС, задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины.
Сейчас задержанным занимаются компетентные органы.
- 5 августа СБУ сообщила о задержании пулеметчика боевиков, который воевал против подразделений антитеррористической операции, в том числе в районе Донецкого аэропорта.
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