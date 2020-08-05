СБУ: Задержан пулеметчик боевиков, который воевал у Донецкого аэропорта

По данным спецслужбы, в 2015 году подозреваемый оставил террористическую группировку и скрывался в России

Служба безопасности заявила о разоблачении в Донецкой области бывшего боевика, который воевал против подразделений антитеррористической операции, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился к так называемому "батальону Восток".

В СБУ пишут, что он был на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках в качестве пулеметчика.

По данным правоохранителей, в 2015 году подозреваемый оставил террористическую группировку и выехал на территорию России, где скрывался от правосудия. Его задержали после того как тот вернулся на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК.

Продолжаются следственные действия.

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Наталия Медведева

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