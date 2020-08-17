Кравчук "чувствует", что Россия хочет мира на Донбассе. Но не гарантирует это

Глава украинской делегации в ТКГ говорит, что сделал вывод о неких мирных позывах России, "внимательно слушая" руководство этой страны-оккупанта

России надоела война и она также хочет, чтобы на Донбассе был мир. Так считает первый президент Леонид Кравчук, передает его слова Сегодня.

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"Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, куратор ОРДЛО, - ред.), Грызлова (представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов, - ред.). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это", - сказал глава украинской делегации на переговорах в Трехсторонней контактной группе.

При этом Кравчук "не гарантирует", что "уже все понял в деталях, заглянул в душу каждому из них", но подчеркнул: "Думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские".

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Поэтому, говорит первый президент, войну "надо завершать миром". Он полагает, что Кремль впредь "уже не будет цепляться" за тему закона об особом статусе ОРДЛО, а если нет - придется искать альтернативу минским переговорам.

Говоря об особом статусе ОРДЛО, Кравчук подчеркнул - в Раде сейчас "даже близко нет" голосов, чтобы проголосовать за правки в Конституцию, которых добивается РФ. "Конституция - это внутренний Основной документ Украины. Это практически невозможно. У нас ВР - не солдаты, которым можно сказать: "вперед" - и они все идут", - подчеркнул он.

Кравчук заявил, что от Украины в феврале 2015 года вторые минские соглашения "подписывали люди, которые потеряли здравый смысл и часто ссылаются на то, что была агрессия, которую надо было остановить".

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

Ранее Кравчук не исключил участия неформального лидера пророссийской партии ОПЗЖ Медведчука в переговорах по Донбассу.

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Евгений Пилипенко

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