Задержание фигурантов дела состоялось в прошлую субботу днем. Правоохранители пишут, что "во время передачи флэшки с секретными данными

В Броварах Киевской области задержаны майор Службы безопасности Украины и военный пенсионер, которые, как утверждает Госбюро расследований и контрразведка СБУ, продавали секретную информацию российским спецслужбам.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Предварительное расследование показало, что майор СБУ якобы собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе) - спецслужбам РФ секретные сведения. Их разглашение - угроза нацбезопасности, подчеркнули в бюро.

Смотрите видео: ФСБ показала ролик задержания "украинского шпиона с Черноморского флота"\

"8 августа 2020 года во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они были задержаны "на горячем", - пишут в ГБР.

Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители пишут, что было изъято "дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены". Обоим сообщили о подозрении в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК. Они арестованы. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

В июне 2020-го членам специального информационного подразделения ГРУ РФ ( группа Сапфир ) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины.

Читайте также: Поездка нардепов ОПЗЖ к Путину. Офис генпрокурора открыл дело о госизмене

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.