Война | Задержаны майор СБУ и полковник запаса: подозревают в работе на разведку России
Задержание фигурантов дела состоялось в прошлую субботу днем. Правоохранители пишут, что "во время передачи флэшки с секретными данными
В Броварах Киевской области задержаны майор Службы безопасности Украины и военный пенсионер, которые, как утверждает Госбюро расследований и контрразведка СБУ, продавали секретную информацию российским спецслужбам.
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Предварительное расследование показало, что майор СБУ якобы собирал и передавал через курьера - военного пенсионера (полковника в запасе) - спецслужбам РФ секретные сведения. Их разглашение - угроза нацбезопасности, подчеркнули в бюро.
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"8 августа 2020 года во время передачи флэш-носителя с секретными сведениями они были задержаны "на горячем", - пишут в ГБР.
Проведены обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители пишут, что было изъято "дополнительные доказательства их причастности к совершению государственной измены". Обоим сообщили о подозрении в госизмене по ч. 1 ст. 111 УК. Они арестованы. Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
- В июне 2020-го членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины.
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