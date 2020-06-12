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Группа Сапфир. Двум предателям и их куратору из ГРУ сообщили о подозрении – фото

Группа Сапфир. Двум предателям и их куратору из ГРУ сообщили о подозрении – фото - Фото
Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)
12.06.2020, 09:38

Речь идет о двух террористической организации ЛНР и их кураторе - кадровом офицере Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ

Трем членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Ранее СБУ называла имена - это "советник правительства ЛНР" Андрей Тимохин по кличке "Князь" и боевик "народной милиции ЛНР" Екатерина Василина, руководитель группы.

Их куратор - подполковник ГРУ Александр Сазонов, он же "Павел Бодров".

По данным следствия, группа занималась информационной войной против Украины: через соцсети проводила пропагандистские акции, распространяла фейки для дискредитации украинских войск и влияния на общественное мнение на мирной территории страны. Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор данных о военных операции объединенных сил.

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Коллаборационистам также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена). Действия российского разведчика проходят по статье о подстрекательстве к госизмене. Ранее участникам группы Сапфир инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК) и участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Досудебным расследованием руководит прокуратура Луганской области. Фото, аудио и другие материалы по этому делу доступны здесь.

  • Весной 2019-го СБУ увела у боевиков танкистку-командира, а в октябре - экс-"гэбиста" боевиков.
  • В июне того же года сообщалось, что СБУ предотвратила диверсию на КП Харьковводоканал. 
  • В ноябре СБУ рассказала, что "гэбисты" боевиков пытались завербовать чиновника в Украине.
  • В январе 2020-го СБУ вывела из Донецка "экс-министра" оккупационного режима: видео.
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Фото: пресс-служба СБУ, соцсети

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Евгений Пилипенко
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