Группа Сапфир. Двум предателям и их куратору из ГРУ сообщили о подозрении – фото

Трем членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
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Ранее СБУ называла имена - это "советник правительства ЛНР" Андрей Тимохин по кличке "Князь" и боевик "народной милиции ЛНР" Екатерина Василина, руководитель группы.
Их куратор - подполковник ГРУ Александр Сазонов, он же "Павел Бодров".
По данным следствия, группа занималась информационной войной против Украины: через соцсети проводила пропагандистские акции, распространяла фейки для дискредитации украинских войск и влияния на общественное мнение на мирной территории страны. Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор данных о военных операции объединенных сил.
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Коллаборационистам также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена). Действия российского разведчика проходят по статье о подстрекательстве к госизмене. Ранее участникам группы Сапфир инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК) и участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).
Досудебным расследованием руководит прокуратура Луганской области. Фото, аудио и другие материалы по этому делу доступны здесь.
Фото: пресс-служба СБУ, соцсети
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