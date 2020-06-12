Группа Сапфир. Двум предателям и их куратору из ГРУ сообщили о подозрении – фото

Вход в центральное здание СБУ (скриншот из видеозаписи)

Трем членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Ранее СБУ называла имена - это "советник правительства ЛНР" Андрей Тимохин по кличке "Князь" и боевик "народной милиции ЛНР" Екатерина Василина, руководитель группы.

Их куратор - подполковник ГРУ Александр Сазонов, он же "Павел Бодров".

По данным следствия, группа занималась информационной войной против Украины: через соцсети проводила пропагандистские акции, распространяла фейки для дискредитации украинских войск и влияния на общественное мнение на мирной территории страны. Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор данных о военных операции объединенных сил.

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Коллаборационистам также сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УК (госизмена). Действия российского разведчика проходят по статье о подстрекательстве к госизмене. Ранее участникам группы Сапфир инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК) и участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК).

Досудебным расследованием руководит прокуратура Луганской области. Фото, аудио и другие материалы по этому делу доступны здесь.

Весной 2019-го СБУ увела у боевиков танкистку-командира , а в октябре - экс-"гэбиста" боевиков .

В июне того же года сообщалось , что СБУ предотвратила диверсию на КП Харьковводоканал.

сообщалось В ноябре СБУ рассказала , что "гэбисты" боевиков пытались завербовать чиновника в Украине.

В январе 2020-го СБУ вывела из Донецка "экс-министра" оккупационного режима: видео

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Фото: пресс-служба СБУ, соцсети

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