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СБУ вывела из оккупации ценного "языка": бывший "гэбист" боевиков

СБУ вывела из оккупации ценного "языка": бывший "гэбист" боевиков - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
30.10.2019, 15:12

По данным Службы безопасности Украины, бывшей представитель боевиков "не совершал тяжких преступлений и не принимал участия в боевых действиях"

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию и вывела с временно оккупированной территории Донбасса бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В СБУ сообщают, что эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется. 

Мужчина стал свидетелем преступления террористов, в частности незаконного удержания и пыток пленных украинских военных, а также противоправной деятельности российских спецслужб. 

Позже он выявил готовность покинуть оккупированный Донбасс и предоставить СБУ эту информацию. 

По данным СБУ, бывшей боевик "не совершал тяжких преступлений и не принимал участия в боевых действиях". Суд освободил его от уголовной ответственности. 

  • Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила сеть информаторов боевиков на Донбассе. 
  • 17 октября сообщалось, что Константиновский суд Донецкой области заочно дал 12 лет лишения свободы бывшему сотруднику Службы безопасности Украины за участие в террористической организации.
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война Донбасс сбу боевик свидетель
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