СБУ вывела из оккупации ценного "языка": бывший "гэбист" боевиков

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию и вывела с временно оккупированной территории Донбасса бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В СБУ сообщают, что эта структура была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется.

Мужчина стал свидетелем преступления террористов, в частности незаконного удержания и пыток пленных украинских военных, а также противоправной деятельности российских спецслужб.

Позже он выявил готовность покинуть оккупированный Донбасс и предоставить СБУ эту информацию.

По данным СБУ, бывшей боевик "не совершал тяжких преступлений и не принимал участия в боевых действиях". Суд освободил его от уголовной ответственности.