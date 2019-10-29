На Донбассе СБУ разоблачила сеть информаторов боевиков

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину-информатора террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре УСБУ в Луганской области.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что жительница Лисичанска входила в подконтрольную Главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной сети Сапфир.

"Вместе с двумя сообщниками женщина собирала и передавала главарю одного из разведывательных подразделений "ЛНР" информацию о численности, дислокации и пути перемещения украинских военных, а также данные о размещении военно-инженерных сооружений на территории региона", - отметили в СБУ.

Задержаны несколько также агентов-информаторов, во время обыска по месту жительства одного из них правоохранители изъяли средства связи, сим-карты, флэш-накопители информации.

Пособница террористов и двое ее сообщников приговорены к различным срокам лишения свободы.