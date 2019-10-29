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На Донбассе СБУ разоблачила сеть информаторов боевиков

На Донбассе СБУ разоблачила сеть информаторов боевиков - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
29.10.2019, 09:37

По данным СБУ, жительница Лисичанска входила в подконтрольную Главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ агентурную сеть Сапфир

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили женщину-информатора террористической организации ЛНР. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре УСБУ в Луганской области.

Контрразведчики и следователи СБУ установили, что жительница Лисичанска входила в подконтрольную Главному управлению Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной сети Сапфир.

"Вместе с двумя сообщниками женщина собирала и передавала главарю одного из разведывательных подразделений "ЛНР" информацию о численности, дислокации и пути перемещения украинских военных, а также данные о размещении военно-инженерных сооружений на территории региона", - отметили в СБУ.

Задержаны несколько также агентов-информаторов, во время обыска по месту жительства одного из них правоохранители изъяли средства связи, сим-карты, флэш-накопители информации.

Пособница террористов и двое ее сообщников приговорены к различным срокам лишения свободы.

  • 17 октября сообщалось, что Константиновский суд Донецкой области заочно дал 12 лет лишения свободы бывшему сотруднику Службы безопасности Украины за участие в террористической организации.
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