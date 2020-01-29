СБУ вывела из Донецка "экс-министра" оккупационного режима: видео

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После вывода пособника оккупантов из ОРДЛО тот сообщил об участии в "органах власти" боевиков и дал показания о причастности РФ к процессу оккупации

Контрразведчики Службы безопасности Украины провели спецоперацию и вывели с временно оккупированной территории Донбасса "экс-чиновника" сепаратистов - одного из бывших "министров угольной промышленности" террористической организации ДНР. Об этом пишет пресс-центр СБУ.

Было установлено, что он посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "министерства": регулировал работу предприятий профильной промышленности и распределение энергоресурсов.

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Когда его "отстранили", он открыл в оккупации свой бизнес и помышлял о возвращении на свободную территорию.

Мужчина указал на наличие в Донецке госслужащих РФ как "советников" и схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных на функционирование угольной промышленности захваченного региона.

Идет проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений на "руководящих должностях ДНР".

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Теги: Донбасс, сбу, сепаратизм, спецоперация, угольная промышленность
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