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На Донбассе побывал друг Украины, французский писатель Леви: фото

На Донбассе побывал друг Украины, французский писатель Леви: фото - Фото
Бернар-Анри Леви на Донбассе (фото - пресс-служба ГСЧС)
28.01.2020, 13:08

Французский писатель и критик тоталитаризма известен активной позицией в поддержку Украины в ее борьбе за свободу и независимость

Французский писатель, философ и политический журналист Бернар-Анри Леви побывал на линии разграничения на Донбассе. О визите друга Украины к линии фронта сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

71-летнему Леви показали крайние позиции и порядок работы контрольных пунктов въезда-выезда. Гость сказал военным, что "главное ваше оружие - то, что вы показываете, как это: проживать там и проживать здесь".

Справка. В феврале 2014-го Леви выступил на сцене Майдана с речью "мы все — украинцы", затем призвал евроспортсменов прекратить участие в зимних олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия против Майдана.

Во время активной фазы войны России против Украины заявил в эфире канала ZIK: "Если бы я был украинцем, то восхищался бы смелостью ваших военных... чувствовал бы благодарность к руководству страны. У вас хороший президент; он не был готов к руководству государством во время войны, но сейчас он хорошо справляется... Украинцам я бы посоветовал набраться терпения и смелости, но вы и так наделены этими качествами".

  • Леви написал более 20 книг, в основном на злободневные политические темы. Один из основателей школы "Новой философии".
  • Во время войны в Южной Осетии в 2008-м вел репортажи из Грузии, а в 2011-м участвовал в переговорах с ливийскими повстанцами в Бенгази.
  • В 1997 году снял фильм "День и ночь" со своей женой и Аленом Делоном в главных ролях.
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Донбасс Бернар-Анри Леви
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