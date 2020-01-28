На Донбассе побывал друг Украины, французский писатель Леви: фото

Бернар-Анри Леви на Донбассе (фото - пресс-служба ГСЧС)

Французский писатель, философ и политический журналист Бернар-Анри Леви побывал на линии разграничения на Донбассе. О визите друга Украины к линии фронта сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

71-летнему Леви показали крайние позиции и порядок работы контрольных пунктов въезда-выезда. Гость сказал военным, что "главное ваше оружие - то, что вы показываете, как это: проживать там и проживать здесь".

Справка. В феврале 2014-го Леви выступил на сцене Майдана с речью "мы все — украинцы", затем призвал евроспортсменов прекратить участие в зимних олимпийских играх в Сочи в знак протеста против насилия против Майдана.

Во время активной фазы войны России против Украины заявил в эфире канала ZIK: "Если бы я был украинцем, то восхищался бы смелостью ваших военных... чувствовал бы благодарность к руководству страны. У вас хороший президент; он не был готов к руководству государством во время войны, но сейчас он хорошо справляется... Украинцам я бы посоветовал набраться терпения и смелости, но вы и так наделены этими качествами".